Sociale media ongeschikt voor kinderen

Onderzoekers van de Consumentenbond controleerden welke opties Facebook, Instagram, Signal, Snapchat, Telegram, TikTok, WhatsApp en YouTube kinderen en ouders bieden om het platform tot een veilige omgeving te maken.

Advertenties

Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok maken profielen van jonge gebruikers én stemmen content en advertenties af op persoonlijke kenmerken. Snapchat en TikTok gaan daarin het verst. Die baseren hun advertenties ook op het gedrag van kinderen in de app en op hun locatie.

Instellingen

Alleen Facebook, Instagram, TikTok en YouTube zetten het profiel van jonge gebruikers standaard op privé. Slechts 2 aanbieders, Facebook en Instagram, bieden de mogelijkheid om schermtijd bij te houden en een maximumtijd per dag in te stellen. En alleen bij TikTok en YouTube is ouderlijk toezicht mogelijk. Daarvoor moeten ouders eerst zelf de app installeren, waarna het bedrijf ook van hen gegevens verzamelt.

Opzeggen

Bij de helft van de apps is het voor gebruikers te moeilijk om hun gegevens te verwijderen door hun account op te zeggen. Bij Snapchat, Instagram en Telegram moet dat via de website. Bij TikTok is niet duidelijk of de dienst wel alle persoonsgegevens verwijdert.

Niet veilig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, vindt niet dat kinderen van sociale media af moeten: ‘Dat is niet de oplossing. Maar feit is wel dat de platforms in hun huidige vorm geen veilige omgeving vormen voor kinderen. Dat moet veranderen. En dat kunnen we niet overlaten aan techbedrijven, want die laten keer op keer zien het niet te kunnen. Dus zijn er aanvullende regels nodig om kinderen beter te beschermen. Het belang van kinderen moet al in het ontwerp van de apps worden meegenomen. Dit staat ook beschreven in de code voor kinderrechten, waar wij onze steun voor hebben uitgesproken.'