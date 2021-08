Veiligheidswaarschuwing traphekje Kidsriver Luca

De spijlen uit de verlengstukken van het traphekje kunnen breken tijdens gebruik. daardoor kunnen kleine kinderen snijwonden oplopen of door het hekje van de trap afvallen. Het betreft de Kidsriver Luca traphekken met artikelnummer 75000833 en 75000834 verkocht bij Babypark, Babydump en IKenIK.nl.

Controleren of omruilen

Timgro adviseert consumenten die zo'n hekje hebben om de aanhechting van de spijlen van de verlengstukken te controleren op scheuren en, als die er zijn, het hekje niet meer te gebruiken. Consumenten kunnen nieuwe verlengstukken aanvragen of het traphekje terugsturen en omruilen voor een ander model (op het vervangende exemplaar zal het volledige aankoopbedrag van het Luca traphekje in mindering worden gebracht). Fabrikant Timgro is bereikbaar via hun klantenservice: service@timgro.com.

Nog steeds te koop

In juli 2021 vielen drie traphekjes door de mand in een test van de Consumentenbond. Naast de Kidsriver Luca waren dat de Hauck Stop n Safe 2 en het hekje BabyGo Safety Gate. Hauck beloofde het productieproces onder de loep te nemen, maar de Consumentenbond heeft nog niets vernomen van de fabrikant. Stop n Safe 2 is nog steeds, onaangepast, te koop. Het Duitse BabyGo heeft niet gereageerd op de veiligheidsissues die de Consumentenbond vond.