Weer onveilige traphekjes in test Consumentenbond

Bij de duw-en-trek test braken zowel bij de Kidsriver Luca als de Hauck Stop n Safe 2 spijlen af. Daarmee is het hekje direct gevaarlijk: kleine kinderen kunnen er doorheen vallen of zich bezeren aan zeer scherpe metalen randen. Bij het hekje van BabyGo Safety Gate zijn scherpe randen ook een probleem doordat sommige onderdelen slecht zijn afgewerkt. Bovendien werkt het automatische slot niet goed als de deur van een kleine afstand dichtvalt. Tot slot faalde het hekje in de botsingproef van 10 kilo. Het hekje schoot daarbij open.

Te weinig verbetering

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Dat we na al die jaren van testen, telkens weer onveilige hekjes vinden is ronduit zorgelijk. Ouders schaffen deze spullen notabene aan om hun kinderen te beschermen’. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun producten beter moeten controleren op veiligheid. ‘Elk jaar roepen we fabrikanten op om betere kwaliteitscontroles uit te voeren, maar we zien te weinig verbetering’ aldus Molenaar.

Niet uit de handel

Fabrikant Timgro van de Kidsriver Luca heeft naar aanleiding van de testresultaten de verkoop van het hekje stil gelegd en onderzoekt de gevonden problemen. Hauck belooft het productieproces onder de loep te nemen, maar neemt de Stop n Safe 2 niet uit de handel. Het Duitse BabyGo heeft niet gereageerd op de gevonden veiligheidsissues.

Europese veiligheidsnorm

De Consumentenbond testte 7 traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011, aangevuld met een beoordeling van onder andere de installatie en het dagelijkse gebruik. Voor de test werd van elk model 2 exemplaren gekocht in reguliere winkels.

De testresultaten zijn gedeeld met toezichthouder NVWA. Ook in eerdere onderzoeken stuitte de Consumentenbond op onveilige hekjes. Een deel daarvan is nog altijd te koop in de winkel.