Wereldconsumentendag in teken van aanpak plastic vervuiling

Nieuws|Wereldconsumentendag staat dit jaar in het teken van de aanpak van plastic vervuiling. Op 15 maart roepen consumentenorganisaties wereldwijd bedrijven, consumenten en overheden op om plastic vervuiling tegen te gaan. Ook de Consumentenbond doet hier aan mee.

De focus van de wereldwijde campagne ligt op het verminderen van plastic afval. Een onzichtbaar probleem op dat gebied zijn de biljoenen microplastics, kleine plastic deeltjes, die in de hele wereld worden gevonden. In het milieu, van bergtoppen tot oceanen. En in levensmiddelen, van bier tot theezakjes en van kraanwater tot garnalen.

Driekwart van de Consumentenbondleden maakt zich zorgen over de gevolgen van microplastics voor zijn gezondheid. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond in 2020.

Geen toegevoegde microplastics

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onduidelijk hoe schadelijk microplastics zijn voor onze gezondheid op de lange termijn. Daarom zou de Nederlandse overheid vooruit moeten lopen op de geplande uitfasering. En fabrikanten kunnen nu ook al, uit voorzorg, stoppen met het toevoegen van microplastics aan consumentenproducten. Wij zullen daar ook op aandringen bij de betreffende brancheorganisaties. Er zijn voor alle toepassingen onschadelijke alternatieven.’

Keurmerken

Fabrikanten voegen microplastics toe aan bijvoorbeeld scrub-producten, whitening tandpasta’s en schuurmiddelen. Maar ook in wasmiddelen, schoonmaakproducten, cosmetica, deodorant, shampoo, douchegel en handzeep kunnen microplastics zitten. Ze bepalen onder meer de dikte of het uiterlijk van een product.

Consumenten die producten willen die vrij zijn van microplastics, kunnen letten op de volgende keurmerken: Europees Ecolabel, Demeter, Cosmos Organic, Nordic Ecolabel, Natrue of Zero Plastic Inside.

Wereldconsumentendag is een initiatief van Consumers International. Deze organisatie verbindt meer dan 250 consumentenorganisaties in 120 landen.