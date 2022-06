Minder BTW

Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 geldt een btw-tarief van 9% op energie. Normaal is dat 21%. Het kabinet neemt deze maatregel om consumenten tegemoet te komen in de hoog oplopende energiekosten.

Maar uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat bijna alle leveranciers het btw-voordeel pas in de jaarnota zouden verrekenen. Consumenten zouden daardoor nog maanden tot een jaar moeten wachten op het financiële voordeel. Alleen Essent beloofde het lagere btw-tarief direct in de maandtermijnen te verrekenen. In een brief aan Energie Nederland riep de Consumentenbond daarop de energiebedrijven op om het verlaagde tarief alsnog direct in te voeren.

Greenchoice

Greenchoice past de voorschotten niet automatisch aan. Klanten van deze leverancier krijgen de komende weken een persoonlijk advies over hun nieuwe termijnbedrag. Daarin is het nieuwe variabele tarief per 1 juli verrekend. Inclusief het verlaagde btw-tarief op energie. Consumenten kunnen daarna zelf kiezen of ze het maandbedrag willen wijzigen.

Essent en EnergieDirect

Essent meldde op 30 mei 2022 dat het de btw-verlaging automatisch zou verrekenen in de maandbedragen van zijn klanten. Daar komt het nu van terug. Op de website meldt het bedrijf ook dat klanten een advies krijgen. Vergelijkbaar met Greenchoice moeten klanten zelf in actie komen om het nieuwe tarief te krijgen. Dat geldt ook voor klanten van dochteronderneming EnergieDirect.

Makkelijk

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn blij met de stappen die de energieleveranciers zetten. Maar het is wel jammer dat klanten van sommige leveranciers zélf in actie moet komen. De leveranciers zouden het voor consumenten zo makkelijk mogelijk moeten maken.’