Het kabinet verlaagt tijdelijk de btw op energie om consumenten tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een btw-tarief van 9% in plaats van 21%. Hiermee kunnen huishoudens in een half jaar tientallen tot honderden euro’s besparen.

De Consumentenbond vindt het van groot belang dat huishoudens onmiddellijk profiteren van die btw-verlaging. Maar uit een rondgang van de Consumentenbond langs 20 energieaanbieders blijkt dat alleen Essent kiest voor een directe verrekening in het maandbedrag. Klanten bij andere leveranciers moeten wachten op hun jaarnota voordat zij het belastingvoordeel krijgen.

Spaarpot

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten moeten nu zélf in actie komen en bij hun leverancier aankloppen om hun maandbedrag aan te laten passen. Dat is nodeloos ingewikkeld en veel mensen zijn terughoudend uit angst voor een naheffing. Daarom moet dat gewoon automatisch gebeuren. Het is niet de bedoeling dat energieleveranciers het btw-voordeel gebruiken als een soort spaarpot voor zichzelf.’

Essent goede voorbeeld

De Consumentenbond wil dat brancheorganisatie Energie Nederland bij zijn leden aandringt op het direct verlagen van de voorschotten. Eventuele administratieve problemen mogen dat niet in de weg staan, vindt de Consumentenbond. Molenaar: ‘Waar een wil is, is een weg. Als Essent het kan, dan moeten de anderen het ook kunnen.’