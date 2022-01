Autoriteit Persoonsgegevens niet in gebreke in Google-zaak

De Consumentenbond stapte in 2020 naar de rechter omdat de AP twee jaar na het indienen van de klacht tegen Google over privacyschendingen nog altijd geen besluit had genomen. Met de procedure wilde de Consumentenbond de AP dwingen dat alsnog te doen. Een eerdere ingebrekestelling had de toezichthouder al van de hand gewezen.

In haar weerwoord stelde de AP onder andere dat de Consumentenbond geen belanghebbende zou zijn en daarom niet zelfstandig handhavingsverzoeken in zou mogen dienen. Maar daar ging de rechter niet in mee.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is teleurgesteld over de uitspraak: ‘Dit is een tegenslag voor consumenten. Zij zijn gedwongen te wachten op een uitspraak van de Ierse toezichthouder, maar dat doen ze al ruim 3 jaar. En intussen blijven de overtredingen onbestraft. Dat is enorm frustrerend. De AP moet meer doen om dat proces te bespoedigen. Temeer daar Google intussen alle gelegenheid krijgt om met de Ierse toezichthouder te communiceren en op die manier invloed uit te oefenen. Consumenten worden niet gehoord. De manier waarop het Europese toezicht op dit moment is ingericht schiet echt tekort. Dit zullen we de komende tijd dan ook onder de aandacht brengen.'