Privacywaakhonden te traag met afhandeling klacht tegen Google

Nieuws|De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Europese zusterorganisaties moeten haast maken met de afwikkeling van de klacht van de Consumentenbond tegen Google. Ook moet de AP duidelijker zijn over de procedure. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de toezichthouder.

In november 2018 dienden de Consumentenbond en 7 andere Europese consumentenorganisaties een klacht in bij hun nationale toezichthouders omdat Google gebruikers van Android-smartphones stiekem volgt. Het bedrijf stuurt consumenten met een nieuwe Android-smartphone richting het inschakelen van locatiegeschiedenis. Daarnaast staat de functie ‘web&app activiteit’ standaard ingeschakeld. Via deze optie verzamelt Google ook locatiegegevens. Volgens de Consumentenbond is dat in strijd met de wet.

Onduidelijk wie het onderzoekt leidt

Ruim 6 maanden na het indienen van de klacht is nog geen enkel resultaat zichtbaar. Er is zelfs nog geen duidelijkheid over wie het onderzoek leidt. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de klacht moeten de Europese toezichthouders met elkaar samenwerken in het onderzoek, waarbij een ‘leidende toezichthouder’ het onderzoek coördineert. En omdat Google Ierland de gegevens verwerkt, zou de Ierse toezichthouder het onderzoek normaal gesproken leiden. Maar de AP bevestigt niet of dat ook daadwerkelijk zo is.

Loze belofte

De Consumentenbond stelde de AP ook een aantal aanvullende vragen over de procedure, maar de privacywaakhond beantwoordde deze niet. En de belofte aan de Consumentenbond om nadere informatie te verstrekken over de voortgang en het resultaat van het handhavingsverzoek kwam de toezichthouder niet na. Daarom spreekt de Consumentenbond de AP nu aan op het gebrek aan snelheid en dringt nogmaals aan op duidelijke informatie over het proces.

In het voordeel van Google

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig plaatsvindt, maar het gebrek aan transparantie en het uitblijven van resultaat baren me zorgen. Vooral omdat we van de AP geen argumenten krijgen die het gebrek aan voortgang verklaren. Zelfs over het verloop van de procedure horen we niets. De traagheid werkt bovendien in het voordeel van Google, dat ongestoord de vruchten van zijn overtreding plukt en consumenten blijft benadelen. Dit kan zo niet langer. Laat consumenten weten wat ze kunnen verwachten en handhaaf de wet.’

