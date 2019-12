Ierse toezichthouder moet vaart maken in Google-zaak

Nieuws|Er moet snel een besluit komen in de Google-zaak. Dat schrijven de Consumentenbond en 7 andere Europese consumentenorganisaties in een brief aan de Ierse toezichthouder. Een jaar na het indienen van de klacht tegen Google vanwege het stiekem volgen van gebruikers is er nog steeds geen uitspraak.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten wachten al een jaar op een besluit van de toezichthouders. Zonder dat besluit kan Google iedere dag de wet blijven overtreden. Dat moet stoppen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat toezichthouders snel en adequaat optreden. Gedegen onderzoek is daarbij van groot belang, maar dat zou geen jaren in beslag moeten nemen. Zeker niet in de digitale wereld, waarin de technologische ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen.’

AP blijft in gebreke

Naast de brief aan de Ierse toezichthouder heeft de Consumentenbond de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) formeel in gebreke gesteld. ‘Dat hebben we gedaan omdat de AP binnen een redelijke termijn een besluit had moeten nemen naar aanleiding van het door ons ingediende handhavingsverzoek. Van een redelijke termijn is allang geen sprake meer', licht Molenaar toe. ‘De toezichthouder zou op zijn minst meer moeten zeggen over het procesverloop en moet aangeven binnen welke termijn het gevraagde besluit alsnog te verwachten valt. Maar wat we ook proberen, we krijgen maar geen antwoord op onze vragen. De AP zegt in feite: "Wacht maar rustig af, we komen vanzelf bij u." Zo werkt het natuurlijk niet. Consumenten hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn. Vandaag trakteren we de medewerkers van de AP op taart om de verjaardag van de Google-zaak te "vieren", maar het is een taart met een bittere nasmaak.'

Geen toestemming

Volgens de consumentenorganisaties ontfutselt Google van gebruikers van Android-smartphones toestemming voor het gebruik van hun locatiegegevens. Daarom dienden de Consumentenbond en 7 andere Europese consumentenorganisaties in 2018 een klacht in tegen Google. De Consumentenbond voegde daar ook een handhavingsverzoek aan toe.

Lees ook: