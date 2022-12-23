Meta speelde ongevraagd gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers door aan het Britse data-bedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf was verbonden aan de presidentscampagne van Donald Trump in 2016.

De uitspraak is een enorme steun in de rug voor de rechtszaak die de Consumentenbond samen met Data Privacy Stichting voert tegen Facebook. Ook in deze zaak gaat het om het onrechtmatige delen van gegevens van gebruikers én hun online contacten. Een uitspraak in die rechtszaak wordt in februari 2023 verwacht.