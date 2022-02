Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar

De Consumentenbond vergeleek de huidige prijzen van 8 banken met de voordeligste betaalrekeningen van die banken in 2017. De prijs voor het goedkoopste betaalpakket met 1 betaalpas steeg gemiddeld met 51%. Een rekening op naam van 2 personen met 2 passen werd gemiddeld 32% duurder.

Stijging 113%

Bij Triodos Bank stegen de prijzen het hardst. Daar kostte een basisrekening voor 1 persoon in 2017 nog €28,20. Inmiddels is dat €60, een stijging van 113%. Klanten van Rabobank betalen voor hun DirectPakket nu 73% meer dan 5 jaar geleden. De prijs steeg van €15,60 naar €27,- per jaar. ING verhoogde de prijs van het OranjePakket (zonder korting) met 1 betaalpas van €17,40 naar €28,20, een prijsstijging van 62%.

Extra betalen

Knab is de enige bank die de afgelopen vijf jaar zijn prijs niet verhoogde. Die bank rekent een tarief van €60 per jaar. Daarvoor krijgen klanten wel gratis 2 creditcards en een extra betaalpas. Iets waarvoor ze bij andere banken extra moeten betalen. Of een bank voordelig is, hangt dan ook af van de diensten die een consument gebruikt. Zo rekenen banken verschillende tarieven voor roodstaan, papieren afschriften ontvangen en geld opnemen buiten de EU. Klanten van ABN Amro, ING en Rabobank moeten bovendien betalen voor een vervangende betaalpas. Ook rekenen de banken steeds vaker kosten voor het storten of opnemen van cash.

Ontevreden

De tarieven hebben invloed op de tevredenheid van klanten over hun bank. Uit een enquête onder ruim 12.000 panelleden blijkt dat klanten van ABN Amro, ING en Rabobank het meest ontevreden zijn over de kosten die ze betalen en wat daar tegenover staat. Ongeveer een derde van hen geeft het prijskaartje van hun bank een onvoldoende. Ook klanten van Triodos mopperen over de kosten, maar de algehele tevredenheid blijft hoog, onder meer dankzij het duurzame investeringsbeleid van de bank.