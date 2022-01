Consumenten kopen minder buiten EU door btw-heffing

Sinds 1 juli 2021 moeten consumenten btw betalen over alle producten van buiten de EU. Eerder waren producten goedkoper dan €22 nog vrijgesteld van btw. De Consumentenbond vroeg ruim 3000 consumenten naar hun ervaringen met het betalen ervan. En naar de invloed die de heffing heeft op hun koopgedrag.

Minder of niets meer bestellen

44% van de ondervraagden zegt minder of zelfs helemaal niets meer te bestellen bij webwinkels buiten de EU. Nog eens 6% laat weten van plan te zijn minder te gaan kopen. De onzekerheid over bijkomende kosten maakt bestellen in het buitenland een stuk minder aantrekkelijk. Maar ook een kleiner prijsvoordeel zorgt voor minder willen kopen.

Dure grap

De meeste webwinkels verrekenen de btw direct. Maar er zijn ook winkels die dat niet doen, of die er niet duidelijk over zijn. Wordt de btw niet direct verrekend? Dan moeten consumenten die achteraf betalen via de pakketbezorger. De pakketbezorger brengt daar ook nog eens afhandelingskosten voor in rekening. En die kunnen flink oplopen.

PostNL rekent bijvoorbeeld tussen de €4 en €13. Bij DHL betalen consumenten geen afhandelingskosten voor bestellingen tot €22. Daarboven betalen ze minimaal €17,50. FedEx vraagt €5 voor bestellingen tot €50 en daarboven zelfs €15. Bij DPD betalen consumenten €7,20 en bij UPS €7,60 voor bestellingen tot €22. Omdat consumenten zelf niet hun bezorger kunnen kiezen, zorgt ook dat voor extra onzekerheid.

8 keer zo duur

De onderzoekers van de Consumentenbond namen zelf ook de proef op de som. Ze bestelden 60 producten bij 24 webwinkels. In 9 gevallen vond de btw-betaling achteraf plaats. Bij 1 webwinkel konden de onderzoekers kiezen om de btw voor- of achteraf te betalen. Vooraf betalen was duurder en daarom minder aantrekkelijk.

In een enkel geval ging het mis en werd de btw zowel voor- als achteraf gerekend. En een setje iPods van het Chinese Geekbuying werd door de €14 verzendkosten en €27 inklaringskosten ineens €47. Dat was bijna 8 keer zoveel als de oorspronkelijke €6.