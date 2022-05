Consumentenbond lanceert predicaat Groene Keuze

De Consumentenbond kent het predicaat Groene Keuze toe aan producten of diensten die op het testonderdeel duurzaamheid minimaal een 7 scoren. Hierbij kijken de onderzoekers, afhankelijk van het product, onder meer naar het energieverbruik, de gebruikte materialen of ingrediënten en de verpakking.

Alleen producten of diensten met een goed algemeen oordeel (minimaal een 7) komen in aanmerking voor het predicaat Groene Keuze. Groene Keuze is een aanvulling op de al bestaande predicaten Beste uit de Test en Beste Koop.

Greenwashing

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Consumenten hebben grote behoefte aan eerlijke en onafhankelijke informatie over de milieu-impact van spullen. Claims van fabrikanten vertrouwen ze niet blindelings. Soms is dat terecht: er is veel greenwashing.

Ons predicaat is onafhankelijk. Fabrikanten en dienstverleners hebben, net als bij onze andere predicaten, geen invloed op de uitkomst van tests. We zullen er zelf ook scherp op zijn dat we niet ongewild greenwashen. Producten waarvan we de duurzaamheid onvoldoende kunnen beoordelen, krijgen het predicaat niet.'

De Consumentenbond wil met het predicaat ook fabrikanten en dienstverleners bewegen tot meer verduurzaming én transparantie over hun duurzaamheidsprestaties.

Zonnebrandcrèmes

De eerste predicaten Groene Keuze zijn toegekend aan zonnebrandmiddelen. Later in het jaar volgen matrassen, wasmiddelen en stofzuigers.