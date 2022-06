Consumentenbond onderzoekt massaclaim tegen Schiphol

Schiphol stelt vanaf de tweede week van juli een maximum aantal passagiers in. Dagelijks is er voor 13.500 reizigers geen ruimte. Dat betekent dat Schiphol per dag tot enkele honderden vluchten annuleert.

Passagiers met een pakketreis kunnen in dat geval contact opnemen met hun reisorganisatie. Die moet zorgen voor een alternatieve vlucht of de reissom terugbetalen. Ook passagiers met een los vliegticket hebben recht op een alternatieve vlucht of geld terug. Maar zij draaien wel op voor de annuleringskosten van zelf geboekte reisonderdelen. Zoals een vakantiehuisje, hotel of huurauto.

Wanbeleid luchthaven

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De planning van vluchten gebeurt maanden van tevoren en het is ook bekend hoeveel vluchten er gemiddeld in een normale zomervakantie van de luchthaven vertrekken. Het is onbegrijpelijk dat zo kort voor de zomer de paniek uitbreekt en reizigers de dupe zijn. Dit is amateurisme ten top.’

Geld kwijt

De Consumentenbond vindt het onacceptabel dat honderdduizenden reizigers buiten hun schuld om geld kwijtraken. Daarom onderzoekt de Consumentenbond of het gedupeerden bij kan staan en hun schade via een massaclaim kan verhalen op de luchthaven.

Aanmelden

Wie financiële schade heeft door een door Schiphol geannuleerde vlucht, kan zich melden op de website van de Consumentenbond Claimservice. Dit geldt ook voor reizigers die schade hebben opgelopen door beperkingen in de meivakantie.

Voor een vervangende vlucht of restitutie van het ticketbedrag kunnen reizigers met een geannuleerd los vliegticket contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.