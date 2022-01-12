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Extra vergadering Bondsraad

Nieuws
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De Commissie Algemene Zaken heeft een extra vergadering van de Bondsraad bijeengeroepen op maandag 17 januari om 19.00 uur. Doel van deze vergadering is een besluit te nemen over het voorstel een Thematische Werkgroep in te richten.
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:12 januari 2022

Consumentenbond

Na de opening zal de Bondsraad bepalen of dit een besloten vergadering wordt in de zin van artikel 16.3 van de statuten. In dat geval zullen alleen Bondsraadsleden, ereleden, leden Raad van Toezicht en de directie de vergadering kunnen bijwonen.

Leden van de Consumentenbond die meer informatie willen over deze online vergadering, kunnen contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken. Dat kan via vereniging@consumentenbond.nl of (070) 445 45 08.