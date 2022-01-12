Extra vergadering Bondsraad

Na de opening zal de Bondsraad bepalen of dit een besloten vergadering wordt in de zin van artikel 16.3 van de statuten. In dat geval zullen alleen Bondsraadsleden, ereleden, leden Raad van Toezicht en de directie de vergadering kunnen bijwonen.

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