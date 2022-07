Goedkoop op straat parkeren het duurst in Haarlem

De Consumentenbond vergeleek de goedkoopste opties voor een hele zaterdag (van 10:00 uur tot 18:00 uur) parkeren in het centrum en op een P+R-terrein van 24 steden verspreid over het land. Verrassend genoeg is het goedkoopste tarief op straat parkeren niet het duurst in Amsterdam (€36), maar in Haarlem. Daar betalen consumenten voor een hele dag €41,60. In Alkmaar (€3,37) en Leeuwarden (€3,50) betalen consumenten het minst.

Parkeergarages

De meeste steden verwijzen parkeerders het liefst naar parkeergarages. Groningen gaat daarin het verst. Daar mogen consumenten maximaal 3 uur achter elkaar op straat parkeren.

In Amsterdam betalen consumenten minimaal €37,50 voor een hele dag parkeren in een parkeergarage. Daarmee heeft de hoofdstad de duurste ‘goedkope’ parkeergarage. Daarna volgen Utrecht (€27) en Den Haag (€24).

Slim besparen

Consumenten kunnen flink besparen op hun parkeerkosten door gebruik te maken van P+R terreinen net buiten het centrum. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kan dat al voor zo’n €6,50. Dat is inclusief vervoer voor 2 personen naar het centrum met het OV. Maar soms is de besparing minimaal. In Leiden kost parkeren op een P+R-terrein bijvoorbeeld nog altijd €21. Dat is maar €1,40 goedkoper dan op straat parkeren in het hartje van de stad. En zelfs €5 duurder dan de goedkoopste parkeergarage van de stad.