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Goedkoop op straat parkeren het duurst in Haarlem

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De goedkoopste optie voor een hele zaterdag op straat parkeren in hartje centrum is het duurst in Haarlem. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De goedkoopste garage in het centrum is het duurst in Amsterdam. Maar door slim gebruik te maken van P+R-terreinen of vooraf te reserveren kunnen consumenten flink besparen.
gerard spierenburg

Gerard Spierenburg   WoordvoerderGepubliceerd op:6 juli 2022

parkeren-stad-ergernissen

De Consumentenbond vergeleek de goedkoopste opties voor een hele zaterdag (van 10:00 uur tot 18:00 uur) parkeren in het centrum en op een P+R-terrein van 24 steden verspreid over het land. Verrassend genoeg is het goedkoopste tarief op straat parkeren niet het duurst in Amsterdam (€36), maar in Haarlem. Daar betalen consumenten voor een hele dag €41,60. In Alkmaar (€3,37) en Leeuwarden (€3,50) betalen consumenten het minst. 

Parkeergarages

De meeste steden verwijzen parkeerders het liefst naar parkeergarages. Groningen gaat daarin het verst. Daar mogen consumenten maximaal 3 uur achter elkaar op straat parkeren. 

In Amsterdam betalen consumenten minimaal €37,50 voor een hele dag parkeren in een parkeergarage. Daarmee heeft de hoofdstad de duurste ‘goedkope’ parkeergarage. Daarna volgen Utrecht (€27) en Den Haag (€24). 

Slim besparen

Consumenten kunnen flink besparen op hun parkeerkosten door gebruik te maken van P+R terreinen net buiten het centrum. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kan dat al voor zo’n €6,50. Dat is inclusief vervoer voor 2 personen naar het centrum met het OV. Maar soms is de besparing minimaal. In Leiden kost parkeren op een P+R-terrein bijvoorbeeld nog altijd €21. Dat is maar €1,40 goedkoper dan op straat parkeren in het hartje van de stad. En zelfs €5 duurder dan de goedkoopste parkeergarage van de stad. 

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