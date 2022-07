Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 geldt op energie een verlaagd btw-tarief van 9%. Normaal is dat 21%. Het kabinet wil hiermee de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie verzachten.

Alle klanten van Budget Thuis, Clean Energy, Coolblue Energie, DGB Energie, Energie VanOns, EnergyZero, HVC Energie, NLE en Innova Energie hebben direct profijt van dit beleid. Het verlaagde tarief wordt automatisch en maandelijks verrekend in hun energierekening. Maar voor klanten met een vast contract bij andere leveranciers geldt dat niet.

Moeilijk doen

Klanten met een vast contract bij Greenchoice, Essent, Energiedirect en Vandebron krijgen een advies over een mogelijke verlaging van hun maandelijkse voorschot. Maar het initiatief om het voorschot eventueel aan te passen ligt bij de klant zelf.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is onnodig moeilijk doen. We merken dat consumenten hun energierekening erg ingewikkeld vinden en ze met argusogen de prijzen volgen. Zelf hun voorschotbedrag aanpassen aan de tijdelijke btw-verlaging, is vaak teveel gevraagd. Wij vinden dat de leveranciers dat moeten doen.’

Minister vragen om ingrijpen

Andere leveranciers, waaronder energiereuzen Vattenfall en Eneco, komen hun klanten nog minder tegemoet. Zij geven geen advies, of alleen als de klant daar expliciet zelf om vraagt. Het lagere btw-tarief verrekenen ze bij klanten met een vast contract pas bij de jaarafrekening.

Molenaar: ‘Dat is onacceptabel. De wetgever heeft heel duidelijk gemaakt dat deze maatregel bedoeld is om mensen nú financieel bij te staan, en niet over een paar maanden. Daarom gaan we de minister vragen om in te grijpen en de leveranciers te bewegen alsnog de btw-verlaging automatisch door te voeren in de maandelijkse voorschotten van ál hun klanten.’

Eneco, Vattenfall en Essent leveren aan 75% van de Nederlandse huishoudens energie.