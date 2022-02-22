Herkomst voeding regelmatig raadselachtig

Bij onbewerkt vlees, vis, eieren, groente, fruit, olijfolie en honing moet het herkomstland vermeld worden. Dit helpt consumenten die het liefst producten van dichtbij kopen. Maar de informatie blijkt nogal eens onduidelijk. Zo geeft Albert Heijn in zijn online supermarkt aan dat de runderen voor hun biefstuk zijn gehouden in Nederland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Denemarken, Polen, Slovenië, België óf Australië.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met een opsomming van meerdere landen kan je natuurlijk helemaal niets. Komt je biefstukje uit Ierland, Italië, Duitsland of toch uit Australië? En geregeld ontbreekt de herkomstinformatie helemaal. Zo gelden de regels niet voor bewerkte producten, dus als er bijvoorbeeld een beetje zout, peper of marinade op het vlees zit. De Consumentenbond strijdt samen met onze Europese koepelorganisatie BEUC voor strengere regelgeving. De Europese Commissie buigt zich hier momenteel over.’

Honing en olijfolie

Ook op honing en olijfolie staat soms vage herkomstinformatie, zoals ‘bevat gemengde EU- en niet EU-honing’ en ‘met olijven afkomstig uit de Europese Unie’. En de herkomst van losse groente en fruit in supermarkten is ook niet altijd terug te vinden. Op de schapkaartjes staat dan ‘Land van oorsprong: zie verpakking’, terwijl de producten helemaal geen verpakking of sticker hebben. Ook online staan dat soort nutteloze verwijzingen.