Klachtenkompas viert tienjarig jubileum

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ik ben enorm trots op dit resultaat, het platform werk echt. Het helpt met het snel en eenvoudig oplossen van problemen, online en zichtbaar voor anderen. Waar consumenten eerder door allerlei bureaucratische regeltjes en onwillige klantenservicemedewerkers soms maanden bezig waren om hun probleem opgelost te krijgen, kan het via Klachtenkompas binnen een paar dagen geregeld zijn.’

De beste en de slechtste

Van bedrijven die actief zijn op Klachtenkompas en minimaal 100 klachten kregen in de afgelopen 12 maanden, presteerde Social Deal het best. Het bedrijf loste maar liefst 95% van de klachten op. En dat wordt gewaardeerd, want consumenten op Klachtenkompas beoordelen Social Deal gemiddeld met een 8,1.

Sappigedeals.com scoorde met een 1,1 het slechtst. Dat loste slechts 2,4% van de klachten aan zijn adres op. De website van het bedrijf, die door de politie als verdacht is aangemerkt, is inmiddels offline.

Nog veel te winnen

Volgens Molenaar heeft Klachtenkompas een goede invloed op bedrijven: ‘Sommige bedrijven, waaronder KPN, T-Mobile en PostNL, hebben Klachtenkompas echt geadopteerd en er hun klachtafhandeling mee verbeterd.'

Maar toch valt er ook nog veel te winnen, vindt ze: ‘Het grootste aantal onopgeloste klachten gaat over bedrijven die niet zijn aangesloten, waaronder Ziggo, Tele2, Vodafone en Albert Heijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat zij zo’n uitgelezen kans om hun klanten te helpen, laten liggen.’