Nederlandse rechtbank mag over TikTok-zaak oordelen

Ook gaat de rechtbank niet mee in het verweer van TikTok dat de rechtszaak zou moeten worden aangehouden. Dit betekent dat de procedure nu verder gaat, ondanks TikToks verwoede pogingen om de zaak te vertragen. Dit is goed nieuws voor de kinderen wiens rechten nog steeds elke dag worden geschonden door TikTok.

In de gaten

Het populaire platform TikTok houdt kinderen die de app gebruiken nauwlettend in de gaten en verzamelt al jarenlang illegaal gegevens van hen. Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat het kind doet op de app (zoals waar het kind naar kijkt hoelang en wat het leuk vindt). Ook stuurt het bedrijf gegevens naar het buitenland, onder meer naar China, zonder dat duidelijk is wat er vervolgens met de gegevens van de kinderen gebeurt. Naar schatting verzamelde TikTok de afgelopen jaren persoonsgegevens van meer dan 1,5 miljoen Nederlandse kinderen. TikTok gebruikt deze data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop.

Collectieve actie

Take Back Your Privacy startte met steun van de Consumentenbond vorig jaar een collectieve actie tegen TikTok namens alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. Take Back Your Privacy eist dat TikTok de Nederlandse minderjarige TikTok-gebruikers een schadevergoeding betaalt voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden.

Aanmelden

De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy roepen consumenten op om de actie te steunen en zich aan te melden. Dat geldt met name voor (ouders van) kinderen die in Nederland TikTok of de voorloper van TikTok, musical.ly, hebben gebruikt sinds 25 mei 2018. Aanmelden is gratis.

Blij en belangrijk

Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy: ‘Wij zijn blij met deze eerste overwinning. Het is ontzettend belangrijk dat de rechter bereid is de zaak te beoordelen. TikTok maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van fundamentele rechten, de Europese privacywetgeving en het consumentenrecht. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Kinderen moeten in de toekomst veilig gebruik kunnen maken van TikTok.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is. TikTok probeerde zich niet te hoeven verantwoorden in Nederland voor schendingen ten opzichte van Nederlandse kinderen. Terecht heeft de rechter de poging van TikTok om de procedure te frustreren terzijde geschoven. Wij roepen mensen op zich vooral aan te melden op onze website en deze belangrijke zaak te steunen.’