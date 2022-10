Vanaf 1 januari 2023 betalen consumenten maximaal €0,40 per kWh voor stroom tot een verbruik van 2900 kWh. En voor gas €1,45 per m3 bij een verbruik tot 1200 m3 per jaar. Dat is een verruiming vergeleken met het oorspronkelijke plan dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Daarin stond nog een stroomplafond van €0,70 per kWh tot een verbruik van 2400 kWh. Voor gas €1,50 tot een verbruik van 1200 m3.

Dat plan kon op flinke kritiek rekenen van onder meer de Consumentenbond.

Geluisterd naar kritiek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Fijn dat het kabinet geluisterd heeft naar onze kritiek. Het oorspronkelijke prijsplafond liet met name consumenten met een (hybride) warmtepomp in de steek. Met de vandaag bekend gemaakte wijzigingen loont het voor hen weer om de warmtepomp te gebruiken. Al zou het beter zijn om specifiek voor die groep een hoger plafond dan 2900 kWh te hanteren. Wij hebben voorstellen gedaan hoe dat op een goed uitvoerbare manier zou kunnen.’

In het nieuwe plan is ook gedacht aan consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet. Het maximum tarief stijgt niet meer dan 6% tot een vergelijkbaar verbruiksplafond. De Autoriteit Consument & Markt stelt dit jaarlijks voor hen vast. Voor consumenten met blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten is nog geen oplossing. Ook is nog onduidelijk hoe consumenten in november en december worden gecompenseerd.

Het energieplafond gaat pas vanaf 1 januari 2023 in.

Nog slimmer

Volgens de Consumentenbond kan het prijsplafond nog slimmer worden ingericht zodat de armste huishoudens in de slechtste woningen nog meer geholpen worden. Molenaar: ‘Deze mensen zaten afgelopen winter al met dikke truien aan en de kachel op een lage stand. Zij hebben vaak een verbruik dat lager ligt dan die 1200 m3. Door de plafondhoogte wat naar beneden bij te stellen en tegelijk het plafondtarief verder te verlagen, naar bijvoorbeeld €1, krijgen zij een nog lagere energierekening. Terwijl huishoudens die wél boven de 1200 m3 uitkomen er niet op achteruit hoeven gaan.’

Slechte huurwoningen

De Consumentenbond wijst erop dat het energieplafond een tijdelijke oplossing is. Het kabinet moet meer doen om vooral slechte huurwoningen versneld te isoleren. Met subsidies, maar ook met regelgeving, zodat verhuurders verplicht hun woningen moeten verbeteren. Molenaar: ‘Wij steunen het idee van de Woonbond om bijvoorbeeld enkel glas als een gebrek aan te merken. Dan heb je als huurder ook iets in handen om je huurbaas in beweging te krijgen.’