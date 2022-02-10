Regels voor claims op voeding te soepel

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Fabrikanten maken vaak goede sier met vezels in een ongezond koekje of vitamines in mierzoete drankjes. Deze healthwashing zien we bijvoorbeeld bij Van Delft en Sultana die schermen met ijzer, vezels en calcium in hun koekjes. En Aldi en Red Bull leggen graag de nadruk op de vitamines in hun drankjes. Maar voedings- en gezondheidsclaims maken sterk bewerkte snacks en zoete dranken niet plotseling gezond.’

Voedingsprofielen in de maak

De Europese Commissie werkt aan voedingsprofielen met grenswaarden voor bijvoorbeeld de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in een product. Zit er meer in, dan mag een fabrikant er geen kreten opzetten om het product een gezonde uitstraling te geven. Dan staan de claims hopelijk alleen op producten die écht gezond zijn. De Consumentenbond en BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, zijn al jaren voorstander van zulke voedingsprofielen.