Tienduizenden reizigers lopen compensatie mis door fout Transavia

Transavia verwijst klanten die te maken krijgen met langdurige vertragingen en annuleringen naar transavia.com/claims. Daar kunnen reizigers achterhalen of ze recht hebben op financiële compensatie. De Consumentenbond ontving signalen dat het claimformulier reizigers onterecht afwijst en nam de proef op de som. Uit tientallen simulaties blijkt inderdaad dat het formulier vaak ten onrechte aangeeft dat iemand niet in aanmerking komt voor compensatie. Dat gebeurt bij passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd en die vervolgens met een andere Transavia-vlucht reisden.

Tienduizenden passagiers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Volgens onze gegevens annuleerde Transavia het afgelopen half jaar zo’n 300 vluchten, waarbij passagiers hoogstwaarschijnlijk recht hebben op compensatie. Die annuleringen raken enkele tienduizenden passagiers. Transavia gaat hier heel slordig om met de rechten van passagiers, terwijl we deze zomer nog afspraken hebben gemaakt over de afhandeling van claims. We verwachten dan ook dat de luchtvaartmaatschappij direct haar claimpagina aanpast. En dat ze de getroffen reizigers informeert dat zij hun claim opnieuw kunnen laten beoordelen.’

Compensatieregels

Reizigers hebben volgens de Europese regels recht op geld terug of een vervangende vlucht als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert. In sommige gevallen hebben ze ook recht op compensatie tot €600 per persoon. De Consumentenbond raadt reizigers aan om bij vertraging of annulering goed te lezen wat hun rechten zijn.