Transavia gaat klanten opnieuw informeren en compensatie betalen

Transavia past haar informatie aan nadat de Consumentenbond kritiek had geuit over de onvolledigheid van haar annuleringsberichten. Reizigers wiens vlucht door Transavia werd geannuleerd, kregen vaak de keuze tussen geld terug óf een vlucht na de zomer. Maar de luchtvaartmaatschappij moet meer opties bieden. Zo mogen reizigers ook een andere vlucht kiezen tijdens de zomervakantie. En als er rondom hun oorspronkelijke reisdatum geen Transavia-vlucht beschikbaar is, desnoods met een andere luchtvaartmaatschappij. Eventueel bijkomende kosten zijn voor Transavia.

Herstellen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Transavia liet in eerste instantie deze keuzes weg, waardoor klanten uit eigen zak duurdere vervangende vluchten boekten. Wij zijn daarop in gesprek gegaan met Transavia. Dat waren constructieve gesprekken. Gelukkig zag Transavia in dat ze onvolledig was in haar communicatie en heeft ze toegezegd dit te herstellen. De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee.'

Reizigers die eerder onvolledige informatie kregen, worden door Transavia benaderd en alsnog geïnformeerd over al hun rechten. Consumenten die extra kosten hebben gemaakt of gaan maken voor een alternatieve vlucht, kunnen dat claimen bij Transavia. Ook zal de luchtvaartmaatschappij klanten wijzen op hun recht op compensatie volgens de Europese verordening.

Advies voor Transavia-klanten

De Consumentenbond adviseert Transavia-klanten die een annuleringsbericht krijgen om niet direct voor geld terug te kiezen, maar goed uit te zoeken wat hun andere opties zijn. Dit kan via de Keuzehulp van de Consumentenbond.