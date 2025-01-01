Pakketreis of los ticket

Heb je een vlucht in combinatie met een verblijf geboekt? Dan heb je waarschijnlijk een pakketreis. En dan kun je bij flinke wijzigingen of annulering van je vlucht contact opnemen met je reisorganisatie. Die moet zorgen voor een andere vlucht. Of moet de reissom aan je terugbetalen. In deze keuzehulp vertellen we je wat je rechten zijn.

Ook als je een los vliegticket hebt, heb je rechten. Bijvoorbeeld op een andere vlucht of je geld terug. Annuleringskosten van zelf geboekte reisonderdelen betaal je wel zelf. Denk bijvoorbeeld aan een vakantiehuisje, hotel of huurauto.

Financiële compensatie

Als de luchtvaartmaatschappij je vlucht annuleert of wijzigt, heb je soms recht op een compensatie. Die kan oplopen tot €600 per persoon. Of je er recht op hebt, hangt wel af van de reden van annulering. En hoe ver voor vertrek je op de hoogte bent gebracht.

De vuistregel is dat je recht hebt op geld als je binnen 2 weken voor vertrek het nieuws kreeg. En wanneer de annulering of wijziging komt door de luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld omdat die te weinig personeel heeft. Of wanneer het toestel kapot is.

Hulp bij het vragen om vergoeding

Bij een geannuleerde vlucht heb je mogelijk recht op compensatie. Wij helpen je op weg, zodat je krijgt waar je recht op hebt:

Met onze Brievenhulp vlucht geannuleerd kun je zelf je ticketprijs en compensatie claimen.

Met onze Vlucht Claim Service doen wij dit voor je.

Duurzaam

De Consumentenbond zet zich in voor een duurzame wereld. Wij vinden dat bedrijven en consumenten hier verantwoordelijkheid voor dragen. We helpen steeds meer consumenten om een meer duurzame keuze te maken, bijvoorbeeld via onze testen.

Wij zijn een groot voorstander van duurzamer transport, dat geldt zeker ook voor het vliegverkeer. Wij vinden dat de prijs van tickets op dit moment duurzaam transport onvoldoende stimuleert, bijvoorbeeld omdat de ticketprijzen door belastingvoordelen kunstmatig lager worden gehouden dan wenselijk. We adviseren consumenten om waar mogelijk gebruik te maken van de trein. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we consumenten die benadeeld worden aan hun lot overlaten. We behartigen hun belangen zo goed als we dat kunnen - en werken intussen aan een duurzamere wereld.

Lees meer over problemen met je pakketreis.