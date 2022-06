Schiphol stelt vanaf de tweede week van juli een maximum aantal passagiers in. Dagelijks is er voor 13.500 reizigers geen ruimte. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol vliegen, dagelijks tot enkele honderden vluchten annuleren en verplaatsen. Dat kan flinke gevolgen hebben voor je vakantie.

Pakketreis of los ticket

Heb je een vlucht in combinatie met een verblijf geboekt? Dan heb je een pakketreis. En dan kun je bij flinke wijzigingen of annulering van je vlucht contact opnemen met je reisorganisatie. Die moet zorgen voor een andere vlucht. Of moet de reissom aan je terugbetalen. In deze keuzehulp vertellen we je wat je rechten zijn.

Ook als je een los vliegticket hebt, heb je rechten. Bijvoorbeeld op een andere vlucht of je geld terug. Annuleringskosten van zelf geboekte reisonderdelen betaal je wel zelf. Denk bijvoorbeeld aan een vakantiehuisje, hotel of huurauto. De Consumentenbond onderzoekt of we die kosten kunnen verhalen op de luchthaven. Houd daarvoor onze nieuwsberichten in de gaten.

Financiële compensatie

Als de luchtvaartmaatschappij je vlucht annuleert of wijzigt, heb je soms recht op een compensatie. Die kan oplopen tot €600 per persoon. Of je er recht op hebt, hangt wel af van de reden van annulering. En hoe ver voor vertrek je op de hoogte bent gebracht.

De vuistregel is dat je recht hebt op geld als je binnen 2 weken voor vertrek het nieuws kreeg. En wanneer de annulering of wijziging komt door de luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld omdat die te weinig personeel heeft. Of wanneer het toestel kapot is.