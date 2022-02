Onze blik op duurzaamheid

Waar kijken we naar?

Welke aspecten we gebruiken om de duurzaamheid van een product of dienst te bepalen, verschilt per product of dienst en wordt mede bepaald door de impact van die aspecten. We bekijken bijvoorbeeld het energiegebruik, het waterverbruik, het materiaalgebruik, het productieproces en de duurzaamheid van de aanbieder zelf.

Ecologische voetafdruk van consumeren

Het grootste deel van onze ecologische voetafdruk veroorzaakt door 4 belangrijke pijlers:

de spullen die we kopen en gebruiken, zoals smartphones, andere elektronica of spullen voor in en om het huis. ons vervoer en bijvoorbeeld de auto waarin we rijden onze woning en energiegebruik de (dierlijke) producten die we eten en drinken.

Wij helpen bij het maken van een duurzamere keuze.

We geven informatie over de negatieve gevolgen voor het milieu van producten en diensten

We besteden aandacht aan alternatieve opties.

. Denk bijvoorbeeld aan tweedehands kopen of reparatiemogelijkheden van kapotte apparaten. Als het apparaat echt stuk is, leggen we uit op welke manier je ze kunt weggooien of inleveren zodat onderdelen gerecyclet kunnen worden.

kunnen worden. We kijken bij het beoordelen naar de hele levenscyclus. Van de herkomst van de grondstoffen waar een product van gemaakt is, de mogelijkheid om te recyclen en het transport. Al deze factoren nemen we mee in het eindoordeel.

Filteren op duurzamere keuze

Als we genoeg informatie hebben over de duurzaamheidsaspecten van producten en diensten tellen we het mee in het Testoordeel. En in steeds meer vergelijkers laat het filter 'Duurzamere keuze' je zien welke producten goed scoren op milieu-impact binnen hun categorie. Op welke testonderdelen de duurzamere opties gebaseerd zijn vind je onder het i-tje.

Verder gebruiken we levenscyclusanalyses om te bepalen hoe je als consument de negatieve milieu-impact van een product zo klein mogelijk kunt houden. Bij matrassen kijken we bijvoorbeeld naar andere kenmerken dan bij smartphones. Voor iedere productcategorie bestaat het testonderdeel duurzaamheid uit andere kenmerken. Uiteenlopend van energiegebruik tot de materialen in het product, en van waterverbuik tot de keurmerken waarover een product beschikt.

Onder het kopje ‘hoe wij testen’ in het productdossier vind je de informatie over het testonderdeel duurzaamheid voor de specifieke productcategorie. We geven alleen adviezen over duurzamere keuzes op basis van de relevante informatie waarover we op dit moment beschikken. Hierbij moeten we wel rekening houden met het feit dat veel duurzaamheidskenmerken (nog) niet op een betrouwbare manier meetbaar of goed te vergelijken zijn.