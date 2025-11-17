Eco-vriendelijk vaak niet duurder

Duurzame producten zijn vaak niet duurder dan producten zonder ecolabel. Soms zijn ze zelfs goedkoper. Zo zijn toiletpapier, bodylotion, luiers en allesreinigers met een ecolabel gemiddeld 14% goedkoper dan vergelijkbare producten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Europese Consumentenorganisatie BEUC en het Europees Milieubureau (EEB).

Producten met een ecolabel kosten meestal net zoveel, of zelfs minder dan gewone producten. Maar ze zijn niet overal goed verkrijgbaar. In Denemarken heeft 80% van de producten een ecolabel, in Nederland maar 19%. We scoren wel een stuk hoger dan in België. Daar vonden onderzoekers maar bij 5% van de producten een ecolabel.

Producten met een ecolabel zijn in Nederland gemiddeld 14% goedkoper dan vergelijkbare producten in de supermarkt. Het gaat dan om toiletpapier, bodylotion, luiers en allesreinigers.

Huismerken

Opvallend is dat veel huismerkproducten een EU Ecolabel hebben. Bij Albert Heijn hebben bijvoorbeeld bijna alle soorten huismerktoiletpapier een EU Ecolabel. Dat zijn dus niet alleen de ‘groene’ varianten.

Ecolabel moeilijk te vinden

Het EU Ecolabel is soms moeilijk te vinden in winkels. Een product heeft dan wel het keurmerk, maar dit is niet direct te zien. Bijvoorbeeld omdat het alleen op de achterkant van de verpakking staat. Of wordt bedekt door een extra doos.

Er zijn er ook productgroepen waarbij je helemaal niet voor het ecolabel kunt kiezen. Terwijl die producten wel bestaan. Zo vonden de onderzoekers in Nederlandse supermarkten geen bodylotions met het ecolabel, terwijl er wel een product is met het Nordic Swan-label.

Voor bodylotion zijn producten met een ecolabel juist extra waardevol omdat het door de huid wordt opgenomen. Een EU Ecolabel helpt consumenten om een duurzamere keuze te maken én zichzelf te beschermen tegen schadelijke stoffen in cosmetische producten.

Over het onderzoek

Onderzoekers bezochten supermarkten in 13 Europese landen. Ze vergeleken de prijzen en beschikbaarheid van 4 soorten producten met het EU Ecolabel: toiletpapier, bodylotion, luiers en allesreinigers.

Naast het EU Ecolabel keken de onderzoekers ook naar nationale keurmerken die gecontroleerd worden door de overheid. Het gaat om de Nordic Swan uit Scandinavië en de Blaue Engel uit Duitsland. Deze 2 labels zijn in Nederland minder gangbaar.

In elk land zijn 3 grote supermarktketens gekozen waar veel mensen hun boodschappen doen. Meestal bezochten de onderzoekers 2 winkels per keten: een grote en een kleine. De test geeft een momentopname van hoe makkelijk consumenten producten met een ecolabel kunnen kopen.