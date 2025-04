Greenwashing misleidt consumenten

Wat is er mis?

Greenwashing is een marketingtruc. Bedrijven doen zich groener voor dan ze zijn, en misleiden zo consumenten. Bovendien benadelen ze andere bedrijven die wél duurzaam werken.

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de helft van alle groene claims niet of nauwelijks wordt gecontroleerd.

Onze eisen

Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over duurzaamheidsclaims. Strengere regels zijn onderweg, maar het duurt nog jaren voordat ze in Nederland gelden. Daar kunnen we niet op wachten.

De overheid moet daarom duidelijke criteria vaststellen voor groene en sociale claims. Daarnaast is strenge controle nodig en moet er meer geld en personeel komen voor toezichthouders. Alleen zo kunnen zij bedrijven scherp in de gaten houden en boetes uitdelen bij overtredingen.

Wat doen we?

We controleren duurzaamheidsclaims van bedrijven. Bedrijven die aan greenwashing doen, spreken we aan. Past een bedrijf zijn beleid niet aan? Dan vragen we de toezichthouder om in te grijpen.

We strijden ook voor strengere regelgeving in Nederland en Europa. Zo beschermen we consumenten tegen misleidende groene claims.