Appelsientje en CoolBest in de fout met duurzaamheidsclaims

Sappen vol greenwashing

Op 60% van de producten van Riedel staan duurzaamheidsclaims op de verpakking die niet volgens de regels zijn. Dat blijkt uit ons onderzoek. We controleerden 126 producten van 8 merken van sappenfabrikant Riedel op greenwashing. We kijken dan of de fabrikant duurzaamheidsclaims gebruikt die misleidend zijn volgens de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

We vonden op maar liefst 74 producten een misleidende duurzaamheidsclaim, daar is dus sprake van greenwashing. Het gaat om producten van CoolBest, Appelsientje, DubbelFrisss, Healthy People, Van de Boom en Taksi.

Riedel negeerde waarschuwingen

Riedel heeft jaren tijd gehad om z'n misleidende claims aan te passen. In 2022 trokken we al aan de bel. We dienden toen een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) vanwege de duurzaamheidsclaim op de pakken van CoolBest: 'Our packs are 100% linked to plant-based materials’. Die belofte klopte simpelweg niet: de verpakking is niet 100% plantaardig, want er zit ook aluminium in. De RCC gaf ons gelijk.

Riedel (het bedrijf achter CoolBest) kwam vervolgens met een alternatieve claim: ‘Our packs are 95% linked to plant-based materials’. Maar ook die claim wees de RCC direct af. De exacte hoeveelheid plastic van plantaardige oorsprong per verpakking is namelijk onbekend.

Ondanks het negatieve oordeel van RCC staat de claim nog steeds op de pakken van CoolBest en diverse ander merken van Riedel.

Wat doet Riedel nu?

Als we de resultaten van ons onderzoek aan Riedel voorleggen, laten ze dit aan ons weten:

Appelsientje : de claims op de pakken van Appelsientje zijn inmiddels verwijderd. De oude pakken met claims kom je binnenkort niet meer in de supermarkt tegen.

: de claims op de pakken van Appelsientje zijn inmiddels verwijderd. De oude pakken met claims kom je binnenkort niet meer in de supermarkt tegen. CoolBest : ook de pakken van CoolBest worden aangepast. Deze nieuwe verpakkingen liggen vanaf het voorjaar in de schappen.

: ook de pakken van CoolBest worden aangepast. Deze nieuwe verpakkingen liggen vanaf het voorjaar in de schappen. Andere merken: Riedel gaat te absolute claims verwijderen. Denk aan: 'our goal is 100% sustainable food'. Ook te vage claims haalt Riedel weg, zoals: 'minder CO2-uitstoot'.

Welke claims Riedel wel op de verpakking mag zetten, gaat het bedrijf afstemmen met de ACM.

We blijven scherp

Na herhaald aandringen belooft het bedrijf dus de claims aan te passen. Een goede stap, maar na jaren van onterechte duurzaamheidsbeloften blijven we Riedel wel scherp volgen. Want consumenten moeten kunnen vertrouwen op eerlijke, controleerbare claims. Met onze actie Greenwashing misleidt consumenten blijven we erop toezien dat bedrijven zich aan de regels houden.