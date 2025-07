Op 3 juli vergadert de Tweede Kamer over energiebesparing en een betaalbare energierekening. We roepen Kamerleden op om in dat debat te pleiten voor geld en regels voor waterzijdig inregelen. Dat doen we samen met onder andere Techniek Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond.

Slim afstellen van verwarmingsinstallatie

Bij meer dan 5 miljoen woningen zijn de radiatoren niet waterzijdig ingeregeld. Daardoor kan het in de ene kamer niet goed warm worden en in de andere kamer juist te warm. Zo verspillen consumenten energie en geld. Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat het warme water uit de cv-ketel of warmtepomp beter door het huis verdeeld wordt. Dat zorgt voor besparing en een beter comfort.

Tot €250 per jaar besparen

Een gemiddeld huishouden kan met waterzijdig inregelen zo’n €250 per jaar besparen. Elk jaar opnieuw. Bij installatie of vervanging van een cv-ketel of warmtepomp is waterzijdig inregelen daarom verplicht. Maar bij bestaande installaties gebeurt het niet vaak. Dat komt doordat waterzijdig inregelen en de voordelen ervan niet bekend zijn. Er is ook een tekort aan vakmensen. Een gemiste kans.

Laat gemeenten helpen met zuinig verwarmen

We vragen in de oproep om geld om ‘fixers’ op te leiden tot specialisten in waterzijdig inregelen. Gemeenten zetten die fixteams in om huishoudens uit de energiearmoede te helpen. Is er geld over van subsidiepotten voor lokale isolatie-aanpak? Dan moeten gemeenten dat ook hiervoor kunnen gebruiken. Zo kunnen gemeenten waterzijdig inregelen regelen voor bewoners die daar zelf het geld niet voor hebben.

Lees de oproep aan Kamerleden.