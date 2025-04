Wat is er mis?

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. In de toekomst wordt dit probleem alleen maar groter wanneer de kosten voor het energienet omhoog gaan. Voor veel mensen is het nu ook te duur om hun woning te verduurzamen. Dit is jammer, want de goedkoopste energie, is de energie die je niet verbruikt.

Korte termijnmaatregelen zoals prijsplafonds en belastingverlagingen verlagen je energierekening tijdelijk. Helaas pakken ze de oorzaak van het probleem niet aan. Ze zorgen alleen tijdelijk voor lagere kosten, maar houden mensen afhankelijk van overheidssteun.

Onze eisen

We vragen om duidelijke en blijvende keuzes. We willen dat het voor iedereen mogelijk en betaalbaar is om een woning te verduurzamen. Structurele maatregelen zorgen niet alleen voor een lagere energierekening. Ze helpen huishoudens ook om beter om te gaan met wisselende energieprijzen. En ze dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelen.

Wat gaan we doen?

We delen onze voorstellen met de Tweede Kamer en andere relevante beleidsmakers. We werken samen met andere organisaties om de politiek in beweging te krijgen.