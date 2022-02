Uitspraak Hoge Raad opsteker voor woekerpolisgedupeerden

De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het gerechtshof Den Haag had voorgelegd in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden (NN). NN stelt in die zaak te voldoen aan de informatievereisten zoals in de wet staat. Maar volgens de Hoge Raad is het aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden.

Consumentenbond wil gesprek NN

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'De uitspraak is een geweldige opsteker omdat het niet alleen op Nationale Nederlanden van toepassing is. Dit brengt ook schot in andere woekerpolisprocedures’. De Consumentenbond spande eerder procedures aan tegen ASR en NN en wil nu opnieuw met deze verzekeraars in gesprek. Eerder bereikte de Consumentenbond al een akkoord met Allianz over compensatie van woekerpolissen.

Oordeel bij de rechter

De Consumentenbond strijdt, net als vele claimclubs, al jaren voor een eerlijke en fatsoenlijke compensatieregeling voor woekerpolisgedupeerden. Daarbij staat de vraag centraal of levensverzekeraars bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen hun klanten voldoende hebben geïnformeerd over de risico’s en de hoge kosten van het product. Molenaar: 'Verzekeraars beroepen zich daarbij op regelgeving over informatievoorziening waaraan zij voldoen. Maar dat is dus echt niet genoeg. Ze moeten zich ook inspannen om het product goed uit te leggen met alle voor- en nadelen erbij. En het is aan de rechter om te beoordelen of daaraan voldaan is.'