In 2011 kocht de consument bewust een Volkswagen Polo Blue Motion diesel vanwege zijn 'schone karakter'. De auto werd aan hem verkocht als schoon, zuinig en een investering in duurzaamheid. In de verkoopfolder schrijft Volkswagen: ‘Met de Polo BlueMotion zet Volkswagen een stap op weg naar een schonere toekomst. Zijn enorme zuinigheid, milieuvriendelijke technologie en aangename dynamiek maken hem tot de meest verantwoorde keus voor nu én komende generaties.’



Sjoemeldiesel

'Je reinste lariekoek', zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 'De Polo bleek helemaal niet schoon. Hij bleek zelfs de toegestane uitstootnorm ruim te overschrijden. Maar door manipulatiesoftware was hij door de toelatingstests gekomen. De klant is heel bewust om te tuin geleid.’

Schadevergoeding

Dick Bouma, voorzitter VGDES: 'Volkswagen schond de Emissieverordening, dat zijn de regels om op de Europese markt toegelaten te worden. En het misleidde de klant en handelde daarmee onrechtmatig. Wij eisen daarom een schadevergoeding. Deze consument heeft een auto gekocht die hij niet had gekocht als Volkswagen hem niet had misleid. We willen terugbetaling van het aankoopbedrag minus de huidige inruilwaarde. In dit geval €17.290 min €2.000. Meneer moet dus €15.290 terugkrijgen.'

Proefprocedures

De VW Polo-zaak is 1 van de 4 proefprocedures tegen Volkswagen AG waarin de Consumentenbond en VGDES voor consumenten schadevergoeding eisen. Molenaar: 'Ons doel is dat Volkswagen inziet dat het Nederlandse consumenten moet compenseren en naar aanleiding van de uitkomst van die procedures met ons in gesprek gaat over een regeling. Doet volkswagen dat niet, dan kunnen wij meer procedures beginnen, waaronder proefprocedures of een collectieve actie.

In februari 2023 dient de tweede rechtszaak tegen VW, bij het kantongerecht in Haarlem. In juni de derde in Den Bosch. De vierde zaak wordt behandeld door de Rechtbank in Utrecht. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld.

Aanmelden

Consumenten die in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel reden (allen onderdeel van Volkswagen AG) kunnen zich melden bij Consumentenbond Claimservice.