Auto's steeds zwaarder, impact op milieu neemt toe

De afgelopen 10 jaar nam in Europa het gemiddelde gewicht van verkochte auto’s met 9% (ongeveer 100 kilo) toe. Vooral door de populariteit van SUV’s. De verkoop van kleine SUV’s vervijfvoudigde. Grote SUV’s werden 7 keer zo vaak verkocht.

Die gewichtstoename leidt tot extra verbruik en daarmee een flinke toename aan broeikasgassen. Ook het energiegebruik dat nodig is voor de productie stijgt door dit extra gewicht. Zo leidt een gewichtstoename van 100 kg voor een kleine middenklasser tot 1,4 ton aan extra broeikasgassen en 5,7 MWh aan extra benodigde energie gedurende de levenscyclus. Een SUV is zelfs al snel honderden kilo’s zwaarder dan een kleine middenklasser en zorgt daarmee voor nog meer extra milieu-impact.

Levenscyclus

Onderzoekers van Green NCAP berekenden van 34 auto’s de totale uitstoot aan broeikasgassen en benodigde energie gedurende de gehele levenscyclus. Dat wil zeggen tijdens de productie, het verbruik en het afdanken van de auto. Gekeken werd naar elektrische en hybride auto's en auto’s met een benzine of dieselmotor.

Elektrische auto’s stoten gedurende de hele levenscyclus 40-50% minder broeikasgassen uit dan benzine- en dieselauto’s. Maar dat voordeel valt voor een deel weg als de auto zwaarder is gebouwd, omdat er dan meer energie nodig is voor onder andere de productie van de auto.

Groot verschil

Zo is voor een kleine elektrische auto als de Dacia Spring gemiddeld 134 Mega-Watt-uur (MWh) benodigd over de hele levensduur (240 000km). Voor de elektrische SUV Audi Q4 e-Tron is dat 204 MWh. Het verschil tussen beide auto’s staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van een tweepersoonshuishouden in 25 jaar.

Het verschil met een benzine-SUV als de Kia Sportage is nog groter. Omgerekend naar elektriciteit is tijdens de levenscyclus van deze auto 262 MWh nodig. Het verschil tussen de Spring en de Sportage staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van een tweepersoonshuishouden in meer dan 40 jaar.