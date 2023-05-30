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Basisboodschappen in half jaar 15% duurder, maar stijging vlakt af

Nieuws
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De prijs van basisboodschappen steeg in een half jaar tijd met gemiddeld 15%. Het gaat dan bijvoorbeeld om rijst, koffie, melk, boter en aardappelen. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Vooral suiker (+78%), bloemkool (+54%) en brood (6 bruine bollen +43%) werden fors duurder. Wel lijkt de ergste stijging achter de rug en zijn er zelfs wat prijsverlagingen te zien.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:30 mei 2023

Prijspeiling supermarkt 2023

Met name in december 2022 en januari 2023 stegen de prijzen hard. Toen verhoogden supermarkten per dag de prijs van gemiddeld 150 producten. Vanaf februari 2023 werden er minder prijsverhogingen doorgevoerd en waren er ook weer wat meer prijsdalingen te zien. Zo steeg de prijs van een liter zonnebloemolie het afgelopen jaar van €1,99 naar €3,99 om vervolgens weer te dalen naar €3,09. En een pakje huismerk roomboter van Albert Heijn en Plus kostte een jaar geleden €2,65, waarna de prijs omhoog ging naar €3,19 en daarna weer omlaag naar €2,89.

Goedkoopste en duurste supermarkt

Voor de prijspeiling inventariseerde de Consumentenbond de prijzen van ruim 100 basisboodschappen bij 14 supermarktketens. Daarbij werd gekeken naar het budgetmerk en als dat niet aanwezig was, het huismerk. Dirk is wederom de goedkoopste supermarkt voor basisboodschappen. Consumenten betalen hier gemiddeld 11% minder voor basisproducten dan het gemiddelde van alle supermarkten. Spar is de duurste supermarkt, basisproducten zijn hier 20% duurder dan gemiddeld.

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