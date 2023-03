De Consumentenbond berekende de jaarlijkse stroomkosten bij gemiddeld gebruik van de apparaten. Daarbij is uitgegaan van het tarief van het energieplafond: €0,40 per kWh. Grote stroomslurpers zijn bijvoorbeeld de jacuzzi (€1000 per jaar bij 1 keer in de 2 weken 1,5 uur baden) en grote aquariums (zo’n €400 per jaar). Maar ook de pomp van de vloerverwarming zonder schakelaar vreet stroom en kost al snel €280 per jaar.

Vloerverwarming

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Voor een luxe product als een jacuzzi of een groot aquarium kies je zelf. Maar met de vloerverwarming kun je flink besparen. Als je een schakelaar plaatst tussen de pomp en het stopcontact slaat de pomp alleen aan als het nodig is. Met zo’n schakelaar dalen de jaarlijkse kosten naar €52. Dat is dus snel verdiend!’

Verlichting

Consumenten kunnen ook veel besparen door halogeenlampen te vervangen door ledlampen. Een halogeenlamp van 60 watt die 3 uur per dag brandt, verbruikt zo’n 65 kWh. Tien lampen kosten zo €264 per jaar. Een ledlamp van 6 watt geeft evenveel licht en verbruikt slechts 7 kWh, wat neerkomt op €28 per jaar met 10 lampen.

Waterkoker

En kokendwaterkranen zijn handig, maar verbruiken stroom voor het opwarmen van het water én in de standby-stand. Gemiddeld kost zo’n kraan €114 per jaar. Een waterkoker is met €32 per jaar een stuk zuiniger.

Eyeopener

Er staan ook verrassende meevallers in het overzicht. Zo kost het opladen van een e-bike gemiddeld €4 per jaar. Dat is net zo weinig als het opladen van een tablet. En een inktjetprinter kost slechts €0,50 per jaar wanneer hij 1 uur per week aanstaat . Ook goed om te weten: het stroomverbruik van een laptop ligt flink lager dan dat van een pc. Molenaar: ‘Misschien een eyeopener voor thuiswerkers.'