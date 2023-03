Consumentenbond helpt bij belastingaangifte

De Consumentenbond vroeg aan bijna 6000 consumenten waar ze tegenaan lopen bij het doen van hun jaarlijkse belastingaangifte. Uit de enquête bleek onder meer dat huiseigenaren, wiens situatie niet 'standaard' is, geregeld vastlopen bij vragen over hun hypotheek. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een nog niet afgeleverde nieuwbouwwoning (WOZ onbekend), een bouwdepot of omdat ze verhuizen en hun hypotheek oversluiten.

Ook het taalgebruik vinden consumenten te ingewikkeld. Daarom geeft de Consumentenbond uitleg over de hypotheekvragen in de aangifte. Ook worden de meest gestelde vragen van consumenten beantwoord.

Spannend

Eenmaal ingevuld, vinden veel consumenten het spannend om de belastingaangifte te verzenden. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Om die reden hebben we voor onze leden een stappenplan gemaakt waarmee je de belangrijkste posten uit de aangifte nog een keer langsloopt. Dat geeft overzicht en houvast. Daarna kun je met een gerust hart op de verzendknop drukken.'

De Consumentenbond kan niet garanderen dat consumenten hiermee het maximale uit de aangifte halen. Een belastingaangifte is daarvoor te persoonlijk.

Adviseur inschakelen

De Consumentenbond adviseert de aangifte pas te doen in de tweede helft van maart of in de eerste week van april. Dan zijn de meeste fouten uit de online aangifte opgelost.

Consumenten met een ingewikkelde aangifte, kunnen ook een specialist inschakelen. Een goede belastingadviseur gaat met de klant in gesprek en stelt vragen over de persoonlijke situatie. Zo kan die het optimale uit de aangifte halen.