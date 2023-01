In dit artikel gaan we ervan uit dat je de vraag: ‘Hebt u in de periode van 2004 tot en met 2022 een woning (hoofdverblijf) met overwaarde verkocht?’ met ja hebt beantwoord.

Helaas moeten deze gegevens ieder jaar opnieuw ingevuld worden. Je hypotheekverstrekker kan deze gegevens niet doorgeven aan de Belastingdienst, omdat zij simpelweg niet op de hoogte is van je situatie. De Belastingdienst neemt geen gegevens over uit je aangifte van vorig jaar. Er kan hier namelijk iets in veranderd zijn of je kunt in je vorige aangifte een fout hebben gemaakt.

Bijleenregeling

Verkoop je een woning met winst, dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Het is de bedoeling dat je de overwaarde van de verkoop verbruikt voor je nieuwe woning. Je bent niet verplicht om dit te doen, maar dit heeft wel gevolgen voor de aftrek van de rente.