Wanneer consumenten een vast energiecontract hebben, wil dat zeggen dat zij gedurende een afgesproken periode een vast tarief betalen voor stroom en gas. Die vaste tarieven gelden niet alleen voor de geleverde energie, maar ook voor de teruggeleverde, zo stelt de Consumentenbond in een brief aan de DGB, Energiedirect en Essent. De Consumentenbond wijst daarbij op de algemene voorwaarden Levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2017). Daarin staat dat als er vaste leveringstarieven zijn afgesproken, deze tijdens de looptijd van de overeenkomst niet gewijzigd mogen worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen tarieven voor verbruik en tarieven voor teruglevering.

Onrechtmatig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten kiezen voor een vast contract vanwege de zekerheid die het ze geeft over een langere termijn. Maar als na 3 maanden ineens de terugleververgoeding omlaag gaat, dan voelen ze zich bekocht. Vast is vast, en niet “een beetje vast”. Dat deze leveranciers in hun algemene voorwaarden zetten dat terugleververgoedingen bij een vast contract kunnen wijzigen, is onrechtmatig.’

Klachten

De Consumentenbond startte een onderzoek naar terugleververgoedingen, nadat consumenten klaagden over onduidelijkheden daarover bij vaste contracten. Van de 31 onderzochte energieleveranciers, hanteert het merendeel bij een vast contract zowel voor geleverde als teruggeleverde stroom vaste prijzen. Een paar leveranciers zijn daar minder duidelijk over. Zo staat in de productvoorwaarden van Delta energie dat het bedrijf de hoogte van de terugleververgoeding kan aanpassen. En ook klanten van Eneco kregen eerder te horen dat de tarieven voor teruglevering konden wijzigen gedurende de looptijd van het contract. Een fout, aldus Eneco. Beide leveranciers hebben aan de Consumentenbond laten weten dat ook bij hen vast echt vast is. DGB energie en Essent / Energiedirect hebben (nog) niet gereageerd op de brief van de Consumentenbond.

ACM

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM onderschrijft dat de terugleververgoeding bij een vast contract niet tussentijds aangepast mag worden en heeft energieleveranciers er ook op gewezen via de branchevereniging Energie Nederland.