Eneco mag terugleververgoeding bij vaste contracten niet verlagen

Update 14 oktober 14:00 uur: Eneco draait verlaging terugleververgoeding bij vaste contracten terug

Naar aanleiding van de brief van de Consumentenbond, draait Eneco de verlaging van de terugleververgoeding voor klanten met een vast contract terug. Deze klanten krijgen, als ze meer terugleveren dan ze zelf verbruiken, gewoon dezelfde vergoeding als eerder in het contract was afgesproken. Eneco informeert zijn klanten hierover persoonlijk.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn heel blij dat Eneco zo snel reageert en de fout ongedaan maakt. Wij gaan ervan uit dat dit ook geldt voor de klanten van Oxxio en WoonEnergie. En dat klanten die al een jaarafrekening hebben ontvangen met de lagere vergoeding, zo snel mogelijk gecompenseerd worden.’

'Niet tussentijds wijzigen'

Op 5 september 2022 verlaagde Eneco zijn royale terugleververgoeding van €0,56 per kWh naar €0,09 per kWh. Ook voor klanten met een vast contract. ‘Maar dat mag helemaal niet’, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘In de algemene voorwaarden van Energie Nederland staat dat wanneer iemand een overeenkomst met vaste leveringstarieven heeft, de aanbieder deze tarieven niet tussentijds mag wijzigen. Dit geldt ook voor de terugleververgoeding. Dat een energiebedrijf in tijden als deze zijn klanten oneigenlijk benadeelt, is extra zuur.’

Compenseren

De Consumentenbond eist van Eneco dat deze de onrechtmatige tariefswijziging binnen 14 dagen terugdraait en gedupeerde klanten daarover persoonlijk informeert. Ook moet de energieleverancier klanten compenseren die hierdoor bij hun jaarafrekening onterecht te veel hebben betaald of te weinig hebben teruggekregen. De sommatie geldt ook voor dochterondernemingen WoonEnergie en Oxxio.

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt ingelicht. De toezichthouder steunt het standpunt van de Consumentenbond.

Overtollige stroom

Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan zij gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een terugleververgoeding. Deze vergoeding verschilt per leverancier.