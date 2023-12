Groene labels te verwarrend: strengere regelgeving nodig

De internationale koepels voor consumentenorganisaties, BEUC en ICRT, vroegen 12.000 consumenten in onder meer Europa, de Verenigde Staten en Australië naar hun ervaring met greenwashing. Ook vroegen ze aan hen hoe dit zou moeten worden aangepakt. In Nederland werden 1000 consumenten ondervraagd. 84% van hen zegt regelmatig te letten op milieu-informatie bij het kopen van producten of diensten. Maar bijna twee derde vindt dat er te veel groene labels en logo’s zijn, die vooral bedoeld lijken voor marketing. Zij vinden het lastig om te beoordelen of milieuclaims kloppen.

Ook weten consumenten vaak niet aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen om een groen label te gebruiken. Zo denkt een meerderheid van de ondervraagden dat de claim ‘CO2-neutraal’ betekent dat producten gemaakt zijn zonder CO2-uitstoot. Maar vaak is dat niet zo. En 9 van de 10 mensen denkt dat bedrijven die CO2-claims gebruiken, wettelijk verplicht zijn om hun uitstoot te verminderen. Maar dat is niet zo.

Niet gecontroleerd

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het voor consumenten ondoenlijk is om greenwashing te herkennen. Het zou ook niet de taak van consumenten moeten zijn om waar van onwaar te onderscheiden. Consumenten verwachten, terecht wat ons betreft, dat de overheid ervoor zorgt dat claims en etiketten betrouwbaar zijn.’Driekwart van de ondervraagde consumenten vindt dat groene claims en labels alleen gebruikt mogen worden als ze zijn goedgekeurd en gecontroleerd.'

Molenaar: ’Dat is nu niet het geval. Sterker nog, uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat maar liefst de helft van de groene claims niet of nauwelijks is geverifieerd. 40% van de claims wordt zelfs niet ondersteund door bewijs.’

Verbod op vage claims

Europese consumentenorganisaties vinden dat greenwashing harder moet worden aangepakt. Vage claims als ‘CO2-neutraal’ moeten verboden worden en de EU moet strenger zijn met goedkeuring, zodat alleen betrouwbare claims en labels overblijven. Zoals bijvoorbeeld het EU Ecolabel.

Klachten tegen greenwashing ingediend

Begin november diende de Consumentenbond samen met andere Europese consumentenorganisaties een klacht in over greenwashing op waterflessen. En op 22 juni riep de Consumentenbond samen met 22 andere consumentenorganisaties toezichthouders op om op te treden tegen 17 luchtvaartmaatschappijen vanwege greenwashing.