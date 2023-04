De consumentenorganisaties deden de oproep nadat ze werden overspoeld door klachten van consumenten over de zogenoemde ‘Joy-Con Drift’. Hierbij bewegen personages in een spel zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Daardoor wordt de console onbruikbaar. Bij een speciaal hiervoor opgezet meldpunt klaagden bijna 25.000 consumenten uit Nederland, België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië en Slowakije over het probleem. Ongeveer de helft van de klachten (12.611) kwam bij de Consumentenbond binnen. Vooral de snelheid waarmee de controllers (Joy-Cons), stuk gingen was de klagers een doorn in het oog.

Gesprekken

Naar aanleiding van de oproep voerden de Europese Commissie en de toezichthouders diverse gesprekken met Nintendo. Daarop beloofde de fabrikant de controllers gedurende de hele levensduur gratis te repareren. Dat geldt ook voor tweedehands gekochte controllers én voor controllers die door een andere partij geopend of gerepareerd zijn. De regeling geldt niet voor controllers die kapot gingen als gevolg van verkeerd gebruik of door vallen.

Niet duurzaam

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is tevreden over het resultaat, maar is ook kritisch: ‘Consumenten zijn geholpen. Dat is heel belangrijk. Tegelijkertijd worden de problemen met de controllers veroorzaakt door een ontwerpfout. Die maakt dat de controllers voortijdig worden afgedankt. Dat is absoluut niet duurzaam, en die kwestie is nog niet opgelost. Eigenlijk zouden producten zulke ontwerpprobleem helemaal niet meer verkocht mogen worden.’