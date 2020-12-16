Ruim 20.700 klachten over Nintendo Switch

Uit de meldingen blijkt dat 95% van de consumenten binnen 2 jaar na aankoop last kreeg van een productstoring. Bijna 74% kocht daarop een nieuwe controller.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het aantal meldingen is overweldigend. Veel consumenten zijn ontevreden, maar toch blijft Nintendo dit ondeugdelijke product verkopen. Dat is onaanvaardbaar. Wij beraden ons dan ook op vervolgstappen, samen met de andere consumentenorganisaties en de Europese koepelorganisatie BEUC, die de actie coördineert.’

Oproep

De consumentenorganisaties deden de oproep na signalen van teleurgestelde consumenten. Die klaagden dat hun Nintendo Switch niet zo lang meegaat als zij mochten verwachten. Ook zijn de reparatiemogelijkheden beperkt.

Naast de Consumentenbond nemen ook consumentenorganisaties uit België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slowakije en Slovenië deel aan de actie.

Joy-Con Drift

Kort nadat de Nintendo Switch in maart 2017 op de markt kwam, bleek er een terugkerend technisch probleem te zijn met de controllers. Dit staat bekend als de 'Joy-Con Drift'. Hierdoor bewegen personages in het spel zonder dat de speler de controller aanraakt. De spelcomputer wordt daadoor onbruikbaar.

Van de Switch zijn wereldwijd meer dan 68 miljoen exemplaren verkocht, waarvan een groot deel aan consumenten in Europa.

