Aanleiding voor de rechtszaak was een publicatie in de Consumentengids van april 2023 over reisaanbiedingen. De Consumentenbond schreef daarin dat 83% van de onderzochte aanbiedingen niet klopt, omdat de reis was uitverkocht of omdat de prijs veranderde tijdens het boeken. Volgens Prijsvrij en D-reizen was het onderzoek 'volstrekt ondeugdelijk'. Het Gerechtshof volgde de reisaanbieders hier niet in en stelde: ‘Van ondeugdelijkheid en manipulatie van het onderzoek is in dit kort geding als gezegd niet gebleken.’ Het Hof oordeelde daarom dat de Consumentenbond niets hoeft te rectificeren.

Zorgvuldig

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De Consumentenbond is blij dat ook het Hof geen spaan heel laat van de kritiek van de reisaanbieders. Het Hof bevestigt nogmaals dat ons onderzoek voldoet aan alle eisen van zorgvuldigheid. En dat we daarom mochten zeggen dat Prijsvrij en D-reizen klanten misleidt door hen opzettelijk te lokken met tarieven die ze niet waar kunnen maken. Het is onze taak om dat aan de kaak te stellen. We hopen uiteraard dat Prijsvrij, D-reizen en de andere aanbieders hun leven nu beteren en zullen dat nauwlettend in de gaten houden.’

Uitspraak RCC

De Consumentenbond diende ook klachten over misleidende reisaanbiedingen in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die concludeerde in juli 2023 dat Prijsvrij en D-reizen misleiden vanwege onvolledige en onduidelijke prijzen. En omdat ze adverteren met vakanties met vertrek vanaf een buitenlandse luchthaven, zonder daar duidelijk voor te waarschuwen. Prijsvrij en D-reizen zijn ook tegen de beslissing van de RCC in beroep gegaan.

Einde prijsmisleiding

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de reisbranche sinds dit voorjaar extra in de gaten. In augustus 2023 stuurde de toezichthouder een brief aan 11 van de 12 grootste reisaanbieders. Daarin stond dat ze zich niet houden aan de regels rondom prijsvermelding en dat de ACM handhavend zal optreden. Molenaar: 'We hopen dat de waarschuwing van de ACM effect heeft, want consumenten hebben recht op eerlijke en duidelijke prijzen van reisaanbiedingen.'