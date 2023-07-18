Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Ik ben enorm trots op dit resultaat. Het platform werkt. Waar consumenten eerder door allerlei bureaucratische regeltjes en onwillige klantenservicemedewerkers soms maanden bezig waren om hun probleem opgelost te krijgen, kan het door Klachtenkompas binnen een paar dagen geregeld zijn.’

Op Klachtenkompas.nl worden consumenten en bedrijven met elkaar in contact gebracht om vervolgens zichtbaar voor anderen, snel en eenvoudig een probleem op te lossen.

De beste en slechtste van de klas

Inmiddels zijn meer dan 7000 bedrijven aangesloten bij Klachtenkompas. Van de bedrijven waarbij minimaal 100 mensen de klachtafhandeling beoordeelden, scoort KPN het beste. In de afgelopen 12 maanden loste het bedrijf ongeveer 85% van de klachten op. Consumenten geven KPN daarvoor een 7,3.

In negatieve zin vallen onder andere De Leeuwen & Partners (1,7), Parkmobile (2,1) en Delta Fiber (2,6) op. Van de bedrijven die minimaal 100 klachten kregen, handelden zij de minste klachten af. Daarmee ligt automatisch ook het oplospercentage fors lager dan gemiddeld. Ook Viaplay (2,1) viel in dat opzicht op. Maar na druk van de Consumentenbond heeft het bedrijf beloofd zijn klachtenafhandeling te verbeteren.

Ziggo, Mediamarkt en Albert Heijn

Toch valt er nog veel te winnen, vindt Molenaar: ‘Het grootste aantal onopgeloste klachten wordt veroorzaakt door bedrijven die niet zijn aangesloten, waaronder Ziggo, Mediamarkt en Albert Heijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze bedrijven zo’n opgelegde kans laten liggen om hun klanten te helpen.’

Bloemetje

De Consumentenbond verraste mevrouw Blaak uit Maarssen, die de 500.000e klacht plaatste, met een bloemetje en één van de boeken van de Consumentenbond.