Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De uitspraak is van groot belang voor alle consumenten die in het verleden een sjoemeldiesel hebben gekocht. Het Europese Hof oordeelt niet alleen dat er sprake is van verboden software, het zegt ook dat consumenten rechtstreeks bij de autofabrikant kunnen aankloppen voor een schadevergoeding. De fabrikant heeft immers een auto aan hen verkocht met de verzekering dat die aan alle regels voldeed. Als dat dan niet het geval blijkt te zijn, is de autofabrikant ook de aangewezen partij voor compensatie.’

Dieselclaim

De Consumentenbond trekt samen met Stichting Car Claim ten strijde tegen fabrikanten van sjoemeldiesels en voeren daarvoor collectieve claims. Daarbij richten ze zich op alle automerken die sjoemelsoftware hebben gebruikt. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten nagaan of zij een sjoemelauto bezitten en zich aanmelden voor een claim.

Eerdere uitspraken Europees Hof

In zogeheten sjoemeldiesels is software ingebouwd waardoor auto’s in een testomgeving anders functioneren. Ze stoten minder schadelijke stoffen uit dan in normale omstandigheden. Met de test wordt bepaald of de auto de weg op mag. In deze test lijken ze dus schoner dan ze zijn. In december 2020 bepaalde het Europees Hof al dat het gebruik van testherkenningssoftware verboden is. In juli 2022 voegde het Europees Hof daaraan toe dat andere manipulatie-instrumenten eveneens in strijd zijn met de wet. Deze instrumenten konden de emissiebeheersingssystemen van dieselauto’s bij voor Europa normale temperaturen en hoogtes geheel of gedeeltelijk uitzetten. De laatste uitspraak voegt hieraan een concreet recht op schadevergoeding toe.