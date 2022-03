Consumentenbond en Stichting Car Claim werken samen voor massale dieselclaim

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Vanaf het begin van de sjoemelaffaire in 2015, heeft Stichting Car Claim zich als collectieve belangenbehartiger binnen en buiten de rechtszaal bewezen. Nu het dieselschandaal veel groter is dan gedacht, vinden wij het belangrijk om dit probleem massaal aan te pakken. Daarin zoeken we de samenwerking met Car Claim.’

Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Car Claim: ‘Wij zijn erg blij met de samenwerking. De Consumentenbond is sinds jaar en dag een voorvechter van de belangen van consumenten. Bovendien hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de Volkswagen-zaak door bij de toezichthouder aan de bel te trekken over het gebruik van sjoemelsoftware. Voor ons daarom een natuurlijke keuze om de krachten te bundelen.’

Kentekencheck

Consumenten met een dieselauto uit 2009 t/m 2019, kunnen op de website van de Consumentenbond een kentekencheck invullen. Daarmee zien ze direct of hun auto sjoemelsoftware heeft. En of de auto een schadevergoeding kan krijgen. Deze kan oplopen tot duizenden euro’s. Afhankelijk van het merk en type auto.

Bedrog

Sjoemelsoftware zorgt ervoor dat auto’s in een testomgeving anders functioneren. En minder schadelijke stoffen uitstoten dan in normale omstandigheden. In de test, die moet bepalen of de auto de weg op mag, lijken ze dus schoner dan ze zijn. Molenaar: ‘Het is je reinste bedrog. Instanties en consumenten zijn bewust om de tuin geleid. Wij eisen namens de bezitters van alle sjoemeldiesels een schadevergoeding. Hen is immers onder valse voorwendselen een non-conforme auto verkocht.’

Vroegtijdig overlijden

Sjoemeldiesels stoten te veel stikstof (NOx) uit. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Het leidt tot hartkwalen, longziekten en vroegtijdig overlijden. In 2018 wees de Gezondheidsraad op de grote rol van sjoemeldiesels bij de slechte luchtkwaliteit in Nederland. En de impact daarvan op de volksgezondheid.

Molenaar: ‘De strijd moet dan ook niet alleen door ons in de rechtszaal worden gevoerd. Autoriteiten zoals de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) en de overheid hebben ook een rol. Zij zouden veel daadkrachtiger kunnen optreden. Wij pleiten voor wetgeving die effectieve handhaving van overtredingen mogelijk maakt. Alleen zo kunnen misstanden als deze, met grootschalige maatschappelijke gevolgen, aangepakt en voorkomen worden.’

De Consumentenbond werkt in deze claim samen met Consumenten Claim.