Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze uitspraak is een overwinning voor alle woekerpolis-gedupeerden die al jaren wachten op gerechtigheid. Het betekent dat er eindelijk gepraat kan worden over compensatie. En de uitspraak is ook van groot belang voor andere woekerpolisprocedures die de Consumentenbond voert. Zowel tegen Nationale-Nederlanden, als ook tegen Achmea en ASR.'

700.000 woekerpolissen

In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden ongeveer 700.000 woekerpolissen. Deze polissen leveren veel minder op dan was beloofd. Dat kwam onder andere doordat de verzekeraar heel hoge kosten in rekening bracht. Daardoor bleef er een veel kleiner bedrag over om mee te beleggen. Consumenten waren daar niet van op de hoogte. Verschillende belangenorganisaties, waaronder de Vereniging Woekerpolis en de Consumentenbond daagden daarom Nationale-Nederlanden voor de rechter.

Cassatie

Nationale-Nederlanden heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Molenaar: ‘Dat is niet helemaal onverwacht, maar wel buitengewoon teleurstellend. De zaak loopt al 10 jaar. Het is tijd om er een punt achter te zetten. We roepen Nationale-Nederlanden op zich neer te leggen bij de uitspraak, zodat we snel om de tafel kunnen gaan zitten om te komen tot een fatsoenlijke compensatieregeling voor gedupeerde consumenten.’

Aanmelden

Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Dat is er bijna 1 per huishouden. Consumenten kunnen checken of ze een woekerpolis hebben en zich aanmelden bij de Consumentenbond Claimservice.