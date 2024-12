Stichting Verpact is verantwoordelijk voor het statiegeldsysteem en heeft de wettelijke taak om 90% van alle verkochte flesjes en blikjes weer in te nemen. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Slechts 74% van de verkochte flesjes komt terug. Van de blikjes zijn nog geen cijfers bekend, maar de verwachting is dat die inzameling niet beter gaat. Daardoor staan er nu honderden miljoenen euro’ s aan niet uitgekeerd statiegeld op de bankrekening van Verpact. En daar komen elke week miljoenen euro’s bij.

Onvoldoende inleverpunten

Het te lage inleverpercentage komt vooral door een tekort aan goede inleverpunten, stellen de Consumentenbond en Fair Resource Foundation (FRF). Consumenten kopen flesjes en blikjes vaak onderweg, in sportkantines of bioscopen, maar kunnen die vervolgens daar niet inleveren. Maarten van Heuven, projectcoördinator FRF: 'Verpact is veel te laat begonnen met het realiseren van voldoende inleverpunten. Ze staren zich blind op inleverautomaten in grote supermarkten in plaats van handmatige verwerking op de plekken van aankoop. Daarnaast zijn de inlevermachines in supermarkten ook vaak druk en kapot. Het wordt consumenten dus bepaald niet makkelijk gemaakt. En ondertussen stapelt bij Verpact het geld op.’

Oneerlijk

Het vele geld dat blijft liggen, was voor Verpact reden om de bijdrage van drankfabrikanten met ruim 10% te verlagen. De fabrikanten betalen mee aan het statiegeldsysteem. ‘Oneerlijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is statiegeld dat consumenten hebben betaald. Dat moet dus ook terug naar hen, in plaats van korting te geven aan fabrikanten.’

Win-win

Een tijdelijke premie op het statiegeld creëert volgens de organisaties een win-winsituatie. Consumenten krijgen €0,05 cent meer dan ze aan statiegeld betaalden, wat een extra stimulans is om blikjes en flesjes terug te brengen. En Verpact bereikt daarmee eerder zijn inzamelingsdoel.

Tweede Kamer

Op 19 december 2024 gaat de Tweede Kamer in gesprek met de verantwoordelijke bewindspersonen over de miljoenen die op de plank blijven liggen bij Verpact. De Consumentenbond vraagt in een brief aan de Kamer om het idee van de premie te omarmen en te bespreken met de stichting.