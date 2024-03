7 van de 10 geteste traphekjes onveilig

Veel afraders waren niet bestand tegen de botstest of tegen duwen en trekken. Ook waren er exemplaren waarbij kinderen delen van het hekje konden gebruiken om eroverheen te klimmen of waarvan de opening onder het hekje te groot was. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Elk jaar testen we een nieuwe lichting en elke keer komen we weer onveilige exemplaren tegen. Op onze website staan inmiddels 121 geteste exemplaren, 45 daarvan zijn een afrader. En 22 van die afraders zijn nog steeds te koop. Dat is onacceptabel.’

Eerst checken

Soms halen winkels of fabrikanten de traphekjes die onvoldoende scoren, uit de verkoop. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Molenaar: 'Daarom raden wij consumenten aan om onze website te checken, voordat ze een traphekje aanschaffen. En ook mensen die al een hekje geïnstalleerd hebben, kunnen daar nakijken of hun exemplaar aan de veiligheidseisen voldoet. Die informatie is beschikbaar voor leden en niet-leden.’